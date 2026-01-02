La sconcertante simmetria dei getti 3I ATLAS | Avi Loeb rileva un altro possibile dettaglio tecnologico
L’astrofisico Avi Loeb ha osservato una singolare simmetria nei getti dell’oggetto interstellare 3I/ATLAS, analizzando immagini di Hubble elaborate da Toni Scarmato. Questo dettaglio potrebbe indicare una possibile componente tecnologica o strutturale dell’oggetto, oltre a sollevare interrogativi sulla sua stabilità e allineamento con il Sole. Un’analisi che contribuisce a approfondire la comprensione di questo misterioso corpo celeste.
Analizzando le immagini di 3IATLAS catturate da Hubble ed elaborate dall'astrofisico italiano Toni Scarmato, il professor Avi Loeb ha evidenziato una singolare simmetria nei getti dell'oggetto interstellare, oltre alla stabilità poco probabile nell'allineamento geometrico col Sole. Questa configurazione è stata definita "sconcertante" dall'esperto, con chiaro riferimento alla potenziale natura tecnologica del visitatore alieno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
