La Russa a tutto campo | Mai pensato al Colle difenderei la Carta con la vita E pungolando la sinistra | le critiche? Se fossi stato uno di loro…

La Russa interviene su temi politici e istituzionali, sottolineando il suo impegno nella difesa della Costituzione e della Repubblica. Nelle sue parole, emergono riflessioni sul ruolo delle istituzioni e sui rapporti con la sinistra, con un richiamo alla propria coerenza e alla storia della destra italiana. Un intervento che offre uno sguardo diretto e sobrio su questioni di attualità e identità politica.

«Io sono coetaneo della Repubblica, come lo sono della destra politica italiana nata alla fine del 1946 di cui ho legittimamente ricordato la ricorrenza. E oggi mi riservo il diritto di vedere il passato con occhi miei. Oggi, senza necessità di accomodarmi a qualsiasi ricostruzione storica, dico che sarei pronto a difendere con la vita i valori di libertà espressi dalla prima parte della Costituzione». È questo uno dei passaggi salienti di una intensa intervista a tutto campo che Ignazio La Russa ha rilasciato a Il Giornale in edicola oggi. Un discorsi in cui, tra risposte e considerazioni, ricordi e prospettive sul futuro, il presidente del Senato traccia un bilancio politico e personale che profuma di storia e di futuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Milano, La Russa jr: «Sono andato in depressione e ho pensato al suicidio». Esce dal processo per revenge porn, ma la ragazza rifiuta i suoi 25 mila euro - I 25 mila euro che ha versato Leonardo Apache La Russa ad una ragazza dopo che aveva diffuso illecitamente il video di un loro rapporto intimo sono ritenuti dal giudice un risarcimento «congruo» che ... milano.corriere.it

