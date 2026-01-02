La Rosa | Un privilegio tornare a Messina da questore

Nel 2025, dopo venti mesi a Reggio Calabria, La Rosa torna a Messina con un’opportunità di nuovo incarico da questore. Un anno di impegno intenso, durante il quale ha affrontato le sfide di una città con caratteristiche particolari e un livello di criminalità elevato. La sua presenza rappresenta un’occasione per rafforzare la sicurezza e la collaborazione tra le istituzioni in un territorio complesso e dinamico.

