La Rosa | Un privilegio tornare a Messina da questore
Nel 2025, dopo venti mesi a Reggio Calabria, La Rosa torna a Messina con un’opportunità di nuovo incarico da questore. Un anno di impegno intenso, durante il quale ha affrontato le sfide di una città con caratteristiche particolari e un livello di criminalità elevato. La sua presenza rappresenta un’occasione per rafforzare la sicurezza e la collaborazione tra le istituzioni in un territorio complesso e dinamico.
"Il 2025 è stato un anno molto impegnativo, così come tutti questi venti mesi passati a Reggio Calabria, che è una città particolarmente frizzante con le sue caratteristiche, anche e soprattutto caratteristiche di una criminalità abbastanza ferrata". È quanto ha affermato il questore di Reggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Torna a Messina Salvatore La Rosa: il nuovo questore si insedia il 12 gennaio
Leggi anche: El Shaarawy alla Lega Serie A: «La Roma è casa mia, fascia da capitano? Orgoglio e privilegio indossarla. Tornare in Champions è l’obiettivo, Gasp è esigente»
IL QUESTORE LA ROSA SALUTA REGGIO CALABRIA Andrà a guidare la questura di Messina, sua città natale: «E' un privilegio raro» https://www.calabriainchieste.it/2026/01/02/il-questore-la-rosa-saluta-reggio-calabria-soddisfatto-di-un-2025-impegnativo/ - facebook.com facebook
Il questore La Rosa saluta Reggio Calabria, 'soddisfatto di un 2025 impegnativo'. Andrà a guidare la questura di Messina, sua città natale: "E' un privilegio raro" #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.