La rivoluzione dei trasporti | Una nuova linea di autobus collegherà Monza e Lissone

Dal 7 gennaio, spostarsi tra Lissone e il cuore istituzionale di Monza diventerà più semplice e veloce: a breve, infatti, sarà attiva la nuova linea di trasporto pubblico z238, che collega la stazione ferroviaria di Lissone FS con il Polo Istituzionale di Monza. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Provincia di Monza e della Brianza e Autoguidovie, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e favorire l’accessibilità ai servizi pubblici. Il servizio è pensato per chi deve raggiungere uffici pubblici e sedi istituzionali senza lo stress del traffico e del parcheggio, offrendo un’alternativa concreta all’auto privata e contribuendo alla riduzione delle emissioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

