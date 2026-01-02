La rivelazione di Regina Camilla | Da ragazza sono stata vittima di molestie sessuali in treno Ero furiosa
Regina Camilla ha condiviso pubblicamente per la prima volta di aver subito un tentativo di molestia sessuale durante un viaggio in treno da adolescente nel Regno Unito. La sua testimonianza apre un importante dibattito sulla violenza di genere e sulla necessità di maggiore tutela e sensibilizzazione. La sua apertura evidenzia come anche figure pubbliche possano affrontare esperienze difficili, contribuendo a promuovere la consapevolezza su queste tematiche.
La regina Camilla ha rivelato per la prima volta di aver subito un tentativo di violenza sessuale da adolescente su un treno nel Regno Unito. Lo ha raccontato in un’intervista radiofonica al Today Program di Bbc Radio 4, in un dibattito più ampio sulla violenza contro le donne. Negli anni ’60, Camilla era una ragazza e stava leggendo un libro sul treno quando uno sconosciuto l’ha aggredita molestandola fisicamente. «Ero furiosa, assolutamente furiosa», ha raccontato la regina. Una volta scesa dal treno, ha incontrata la madre che le ha chiesto: «Perché hai i capelli spettinati?» e «Perché manca un bottone dal tuo cappotto?», notando la figlia particolarmente agitata. 🔗 Leggi su Open.online
