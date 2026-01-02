?Dalle radici del Salento alle vette dell’Alta Moda: il viaggio trasformativo di Roberto Miglietta tra arte, memoria e design.?Milano, città del rigore e del progetto, si è riscoperta fragile e vibrante davanti a una delle rivelazioni artistiche più folgoranti degli ultimi anni. Roberto Miglietta, imprenditore salentino prestato all’arte — o forse, più correttamente, artista che ha finalmente concesso alla sua anima di manifestarsi pienamente — ha portato nel cuore del capoluogo meneghino un linguaggio che non solo abbaglia lo sguardo, ma scuote la coscienza. Con la sua mostra "Trame di Ferro e Memoria", prima negli spazi d’avanguardia di BASE e ora nelle sale iconiche dell’Hilton Milan, Miglietta ha dimostrato che il confine tra artigianalità, moda e arte contemporanea non è solo sottile: è, nelle sue mani, meravigliosamente inesistente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - ?La Resurrezione della Materia: Il "Couturier del Ferro" che incanta Milano

Leggi anche: Azzedine Alaïa: la storia del couturier che ha trasformato la sensualità in architettura

Leggi anche: "Con te è più bella Milano": la tifosa-cantante del Milan che incanta San Siro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il pavone è un antico simbolo cristiano di immortalità, resurrezione e vita eterna, derivante dalla credenza che la sua carne non marcisse e dalla sua piuma che si rinnova, rappresentando la resurrezione di Cristo e la gloria dell'anima, spesso raffigurato nell'ar - facebook.com facebook