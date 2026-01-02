?La Resurrezione della Materia | Il Couturier del Ferro che incanta Milano

?Dalle radici  del Salento alle vette dell’Alta Moda: il viaggio trasformativo di Roberto Miglietta tra arte, memoria e design.?Milano, città del rigore e del progetto, si è riscoperta fragile e vibrante davanti a una delle rivelazioni artistiche più folgoranti degli ultimi anni. Roberto Miglietta, imprenditore salentino prestato all’arte — o forse, più correttamente, artista che ha finalmente concesso alla sua anima di manifestarsi pienamente — ha portato nel cuore del capoluogo meneghino un linguaggio che non solo abbaglia lo sguardo, ma scuote la coscienza. Con la sua mostra "Trame di Ferro e Memoria", prima negli spazi d’avanguardia di BASE e ora nelle sale iconiche dell’Hilton Milan, Miglietta ha dimostrato che il confine tra artigianalità, moda e arte contemporanea non è solo sottile: è, nelle sue mani, meravigliosamente inesistente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

