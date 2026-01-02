La Regione ha speso 1,5 milioni per vaccini comprati ma non utilizzati | protesta di Forza Italia

La Regione Emilia-Romagna ha speso circa 1,5 milioni di euro in vaccini antinfluenzali acquistati ma non utilizzati. La notizia ha suscitato una protesta di Forza Italia, evidenziando una gestione delle risorse pubbliche che rischia di essere inefficiente. Un’analisi accurata di questa situazione può contribuire a comprendere meglio le dinamiche di spesa e pianificazione sanitaria della regione.

“In Emilia-Romagna quasi un milione e mezzo di euro di denaro pubblico è stato buttato via in vaccini antinfluenzali acquistati ma non utilizzati. Questo mentre la Regione continua a raccontare ai cittadini che la sanità non funziona perché mancano medici, infermieri e soldi”: lo dichiara il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

