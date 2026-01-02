La prosa sul palcoscenico del Teatro Verdi | arriva ' L’uomo la bestia e la virtù'
Il Teatro Verdi riapre la stagione con la rappresentazione di
Dopo il tradizionale ingresso nell’anno nuovo accompagnati dalla musica dei grandi compositori, il Teatro Verdi riprende la stagione artistica con un altro capolavoro, questa volta letterario, ‘L’uomo, la bestia e la virtù’ di Luigi Pirandello, in scena sabato 3 gennaio alle 21 e domenica 4 alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
