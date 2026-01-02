La prosa sul palcoscenico del Teatro Verdi | arriva ' L’uomo la bestia e la virtù'

Da pisatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Verdi riapre la stagione con la rappresentazione di

Dopo il tradizionale ingresso nell’anno nuovo accompagnati dalla musica dei grandi compositori, il Teatro Verdi riprende la stagione artistica con un altro capolavoro, questa volta letterario, ‘L’uomo, la bestia e la virtù’ di Luigi Pirandello, in scena sabato 3 gennaio alle 21 e domenica 4 alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

la prosa sul palcoscenico del teatro verdi arriva l8217uomo la bestia e la virt249

© Pisatoday.it - La prosa sul palcoscenico del Teatro Verdi: arriva 'L’uomo, la bestia e la virtù'

Leggi anche: Stagione di prosa del teatro Verdi con "La gatta sul tetto che scotta"

Leggi anche: Lo spettacolo 'L'uomo, la bestia e la virtù' in scena a Bari

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rosita Celentano a Brugherio. L’illusione coniugale sul palco.

Stagione di prosa al Teatro Verdi: tutti gli spettacoli in programma per l'edizione 2024/2025 "Colpo di scena" - La stagione 2024/2025, "Colpo di scena", è la prima firmata dal nuovo direttore artistico Filippo Dini. ilgazzettino.it

prosa palcoscenico teatro verdi“Famiglie a Teatro 2026”, tutti gli spettacoli per bambini al Verdi - Tornano gli appuntamenti più amati dal pubblico più giovane: la rassegna Famiglie a Teatro riaccende il palcoscenico del Teatro Verdi di Padova tra fantasia, emozioni e meraviglia. padovaoggi.it

Teatro Torna la prosa al Verdi - Si avvia alla conclusione la stagione di prosa del teatro Verdi, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.