La proposta di Cotarella Assoenologi | Un’ora di agricoltura alla settimana a partire dalle elementari

Cotarella di Assoenologi propone di dedicare un’ora settimanale di agricoltura alle scuole elementari. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sull’importanza di prendersi cura della terra fin dai primi anni di formazione, affinché si sviluppino consapevolezza e rispetto per l’ambiente. Questa iniziativa mira a promuovere un approccio sostenibile e responsabile verso l’agricoltura e il patrimonio naturale del nostro paese.

"Dobbiamo introdurre un'ora di agricoltura alla settimana fin dalla scuola primaria perché prendersi cura della terra è il primo modo per prendersi cura del futuro". A fare questa proposta che arriverà presto in maniera ufficiale sul tavolo del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella. Il numero uno dell'associazione che raggruppa la maggior parte degli enologi e enotecnici del nostro Paese è anche professore universitario di viticoltura alla "Tuscia" di Viterbo, un osservatorio privilegiato che gli ha permesso di arrivare a lanciare questa iniziativa a ragion veduta: "In un'epoca – spiega a "Il Fatto Quotidiano.

Assoenologi vuole proporre l’ora di Agricoltura nelle scuole italiane a partire dalle elementari - È la proposta che Assoenologi avanzerà in modo formale e ufficiale al ministero dell’Istruzione e al ... blitzquotidiano.it

Cotarella (Assoenologi) propone l'agricoltura come materia scolastica - Introdurre un'ora di agricoltura fin dalle scuole elementari come materia di studio stabile. ansa.it

