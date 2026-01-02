Ecco le trame settimanali de La Promessa dal 3 al 9 gennaio 2026. La prima settimana dell’anno si caratterizza per la reazione intensa di Manuel dopo la perdita di Jana. Gli spettatori potranno seguire gli sviluppi dei personaggi e gli intrecci della trama in questo periodo, in un contesto di emozioni e cambiamenti che segneranno l’inizio del nuovo anno della soap.

La prima settimana del 2026 promette grandi colpi di scena ai fans della telenovela spagnola La Promessa. Al centro dei riflettori troveremo Manuel, duro e scontroso con tutti (perfino con Curro). Il marchesino è sopraffatto dal dolore per la perdita di Jana. Scopriamo insieme le trame settimanali dal 3 al 9 gennaio. Anticipazioni La Promessa al 9 gennaio: Manuel e Maria sopraffatti dal dolore. A La Promessa la situazione non è certo migliore: Manuel è devastato dal dolore dopo la morte di Jana, e Alonso cerca di convincerlo a non partire per l’Italia. Poco dopo Catalina sprona il marchesino a partecipare con Martina alla riunione che si terrà con i mezzadri, pensando che questo sia un modo per aiutarlo a distrarsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, trame settimanali dal 3 al 9 gennaio 2026: dura reazione di Manuel dopo la morte di Jana

