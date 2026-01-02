La Promessa anticipazioni dal 5 al 10 gennaio 2026

Ecco le anticipazioni de La Promessa dal 5 al 10 gennaio 2026. Manuel parte, Maria si trova in difficoltà, e Leocadia assume un ruolo importante. Candela e Lope nascondono Toño a Simona, mentre Pía e Curro uniscono le forze nell’indagine per Jana. Questi eventi segnano i prossimi sviluppi della trama, offrendo nuovi spunti e situazioni che influenzeranno i protagonisti.

La Promessa, anticipazioni 5-10 gennaio 2026: Manuel parte, Maria è allo stremo, Leocadia prende spazio, Candela e Lope nascondono Toño a Simona, e nasce l’alleanza Pía-Curro sull’indagine per Jana. Trame complete giorno per giorno, audio e slide. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La Promessa, anticipazioni dal 5 al 10 gennaio 2026 Leggi anche: La Promessa, anticipazioni dal 5 al 10 gennaio 2026 Leggi anche: La Promessa, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La promessa, le anticipazioni: Alonso viene umiliato; La Promessa Anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026: Curro e Pia alla riscossa, scopriranno insieme chi ha ucciso Jana!; La Promessa, anticipazioni dal 5 al 10 gennaio 2026; La Promessa, anticipazioni dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026: Alonso ripudia Curro e lo assume come valletto. Trame La Promessa dal 4 all’11 gennaio, anticipazioni - 11 gennaio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it

La Promessa trame 10/1, Lorenzo umilia Curro: 'Hai rovinato gli stivali, sei un rifiuto' - Lorenzo umilierà Curro nella puntata de La Promessa in onda sabato 10 gennaio: "Hai rovinato i miei stivali", urlerà, "Sei un rifiuto". it.blastingnews.com

La promessa, anticipazioni al 10 gennaio: Curro indaga sulla morte di Jana - Curro confida a Pia di stare ancora indagando sulla morte di Jana. 2anews.it

La morte di Jana e la fine di un ciclo | La Promessa Anticipazioni dal 16 al 31 dicembre

Anticipazioni La Promessa URLO DISUMANO: La stagione si conclude con Curro DISPERATO che stringe tra le braccia... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.