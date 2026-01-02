La Promessa anticipazioni 3 gennaio | Lorenzo trasforma Curro nel suo schiavo personale

Nella puntata del 3 gennaio della soap spagnola, Lorenzo approfitta di un momento di debolezza di Curro per trasformarlo nel suo schiavo personale. Il Capitano sfrutta l'occasione per vendicarsi e umiliare pubblicamente il giovane, ottenendo da Don Alonso il ruolo di servitore. Un episodio che segna un momento di tensione tra i personaggi, con conseguenze che si faranno sentire nei prossimi sviluppi della trama.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: il Capitano coglie l'occasione per vendicarsi, ottiene da Don Alonso Curro come servitore personale per umiliarlo pubblicamente. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Leocadia vieta ad Angela di avvicinarsi a Curro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

