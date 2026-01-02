La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

Da padovaoggi.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la programmazione del Cinema Esperia di Padova per il fine settimana dall’1 al 7 gennaio 2026. Di seguito troverete i film in programmazione e le eventuali promozioni in corso, tra cui l’offerta speciale dedicata a Babbo Natale. Per informazioni sugli orari e dettagli, consultate il sito ufficiale o rivolgetevi alla biglietteria del cinema.

Di seguito tutta la programmazione in programma dall’1 al 7 gennaio al Cinema Esperia di Padova.Programmazione dall’1 al 7 gennaio 2026PROMOZIONE BABBO NATALEChi dal 25.12.25 al 25.01.26 vedrà tre film avrà in regalo un biglietto omaggio per una quarta proiezione. Chiedete gratuitamente alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

la programmazione della fine settimana al cinema esperia

© Padovaoggi.it - La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

Leggi anche: La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Programmazione - Cinema Astra Firenze; La programmazione della fine settimana al cinema Esperia dall'1 al 7 gennaio 2026; Tutti al cinema! I film in programma nelle sale del Mugello; Calendario film uscita dicembre 2025.

programmazione fine settimana cinemaLa programmazione della fine settimana al cinema Esperia - Indipendentemente dalla data stampata nella tessera, scade alla ... padovaoggi.it

Cinema in Festa, al cinema con 3.50 euro fino al 25 settembre. Ecco quali film vedere - Torna l'iniziativa promozionale che mira a portare il pubblico in sala con un biglietto a prezzo scontato. tg24.sky.it

programmazione fine settimana cinemaCineforum, si riparte «Lezioni» di cinema con l’esperto Petacco - Se durante il fine settimana la programmazione del cinema teatro Città di Villafranca andrà av ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.