La procura | Indaghiamo per incendio e omicidio colposo

Le indagini sul incendio nel bar di Crans-Montana proseguono, con la procura che ipotizza reati di incendio e omicidio colposo. La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha confermato che le candele poste vicino alle bottiglie di champagne, troppo vicine al soffitto, hanno probabilmente causato un incendio rapido e diffuso. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le cause dell’incidente.

Continuano le indagini su quanto accaduto nel bar di Crans-Montana. La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud ha confermato come tesi principale per il rogo quelle delle candele posizionate sulle bottiglie di champagne che posizionate troppo vicine al soffitto hanno "provocato un incendio molto rapido e diffuso". Pilloud, nel corso di una conferenza stampa, ha affermato che fra le persone interrogate ci sono anche i proprietari del locale Le Costellation. "L'indagine proseguirà per verificare se le norme di sicurezza siano state rispettate nel bar e per accertare eventuali responsabilità nell'incendio", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La procura: "Indaghiamo per incendio e omicidio colposo" Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la procura: "Indaghiamo per incendio e omicidio colposo" Leggi anche: Crans-Montana, si indaga per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, il bilancio delle vittime è ancora parziale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage di Crans-Montana, la procura: "Indaghiamo per incendio e omicidio colposo" - La procuratrice generale del Canton Vallese ha anche affermato che il bilancio delle vittime è ancora provvisorio e che l'attenzione si concentrerà anche sulle misure di sicurezza del locale ... msn.com

Procuratrice svizzera, ‘si indaga per incendio e omicidio colposi’ - Le ipotesi di reato nell'inchiesta aperta oggi sulla strage di Crans- msn.com

Incendio nella Rsa dove morirono sei anziani, chiesto rinvio a giudizio per quattro persone (e per la società) - Per i tecnici che hanno effettuato una relazione, se l'impianto antincendio fosse stato funzionante sarebbe stato possibile evitare le vittime ... milanotoday.it

Il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo e il procuratore di Genova Nicola Piacente: allo stesso tempo i crimini non possono giustificare gli atti di terrorismo (compresi quelli del 7 ottobre 2023) compiuti da Hamas - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.