L’Associazione del Calcio Argentino (AFA) afferma che “l’unica verità è la realtà” in risposta alle recenti indagini che coinvolgono alcune figure vicine alla federazione, tra cui il presidente del Perugia Calcio Javier Faroni. La nota ribadisce la correttezza delle azioni dell’AFA e delle società connesse, sottolineando l’impegno a mantenere trasparenza e rispetto delle normative nel contesto delle tensioni politiche ed economiche che attraversano il calcio argentino.

PERUGIA – Nella guerra politico-economica tra il presidente argentino Milei e il numero uno della federazione calcistica argentina Tapia, che ha portato la Procura ad eseguire perquisizioni nella stessa sede federale e nelle abitazioni di imprenditori vicini allo stesso Tapia, tra cui il presidente del Perugia Calcio Javier Faroni, l’AFA in un comunicato ribadisce la correttezza del proprio operato e di conseguenza anche quello delle società che hanno rapporti con l’AFA (di conseguenza anche quella di Faroni e la moglie). Inoltre, denuncia una presunta campagna di disinformazione, da parte di organi vicini al presidente della Repubblica, che cercherebbero di destabilizzare la Federcalcio argentina che, con la gestione Tapia, ha rinegoziato i contratti, ribaltando i proventi che prima, solo in piccola parte, andavano all’AFA. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La posizione dell’Afa: "L’unica verità è la realtà"

Leggi anche: Belghali Juve: la verità sull’interesse dell’Inter e la posizione del Verona in vista di gennaio. Ultimissime sul futuro del classe 2002

Leggi anche: Terremoto nel calcio argentino: perquisita la sede dell’AFA e di 4 club, ombre di riciclaggio e evasione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Italiano 1 gennaio. Il primo giorno dell’anno. Sera a Sirmione, probabilmente la località più visitata di tutto il Lago di Garda. Un luogo che ogni anno accoglie oltre 3 milioni di visitatori, attratti dalla sua posizione unica, dalla sua storia e dalla sua atmosfera - facebook.com facebook