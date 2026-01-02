La piccola Lina è il primo bebè del 2026

Alla fine del 2025 e all'inizio del 2026, all'ospedale Bufalini di Cesena è venuta al mondo Lina, il primo bebè dell'anno. Nata alle ore 16, pesa 3.105 grammi. Un momento di gioia che segna l'inizio di un nuovo anno, con la nascita di un piccolo che rappresenta una speranza per il futuro.

All’ ospedale Bufalini di Cesena il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Lina, peso 3105 grammi, nata alle ore 16.49 da genitori di nazionalità marocchina residenti a Sogliano al Rubicone (nella foto insieme a mamma Ilham, papà Alae e lo staff del reparto di Ostetricia e Ginecologia) L’ultimo fiocco del 2025 è invece di colore azzurro: alle ore 22.57 del 31 dicembre è nato Alessandro, peso 3060 grammi, figlio di Veronica e Alberto, residenti a Cesena (nella foto con staff reparto di Ostetricia e Ginecologia). All’ospedale Bufalini i nati nel 2025 sono stati 1527. Nel territorio cesenate si conferma intanto il trend del calo demografico che caratterizza gli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

