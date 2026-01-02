La piccola agenzia dietro la vittoria di Zohran Mamdani a New York

La vittoria di Zohran Mamdani a New York è stata supportata anche dall’agenzia di comunicazione politica Fight. Specializzata nel promuovere candidati di sinistra attraverso strategie e spot elettorali mirati, Fight ha contribuito a rafforzare la campagna del nuovo sindaco. Questa collaborazione evidenzia come una piccola agenzia possa avere un ruolo significativo nel panorama politico locale, offrendo approcci innovativi e efficaci nel settore della comunicazione elettorale.

Il nuovo sindaco di New York deve la sua elezione anche all’agenzia di comunicazione politica Fight, che sostiene candidati di sinistra con spot elettorali originali. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La piccola agenzia dietro la vittoria di Zohran Mamdani a New York Leggi anche: Zohran Mamdani, tutte le donne dietro il nuovo sindaco di New York Leggi anche: Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La piccola agenzia dietro la vittoria di Zohran Mamdani a New York. La piccola agenzia dietro la vittoria di Zohran Mamdani a New York - Il nuovo sindaco di New York deve la sua elezione anche all’agenzia di comunicazione politica Fight, che sostiene candidati di sinistra con spot elettorali originali. internazionale.it

Gentili clienti, ci prendiamo una piccola pausa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno! Dal pomeriggio del 31 dicembre al 1° gennaio 2026 la nostra agenzia resterà chiusa. Riapriamo venerdì 2 gennaio, pronti a ripartire con nuovi viaggi e nuove avv - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.