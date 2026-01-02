La piccola agenzia dietro la vittoria di Zohran Mamdani a New York

La vittoria di Zohran Mamdani a New York è stata possibile grazie al contributo di Fight, una piccola agenzia di comunicazione politica. Specializzata nel supportare candidati di sinistra, Fight si distingue per la creazione di spot elettorali innovativi e mirati. La collaborazione tra il team e il candidato ha rafforzato la strategia di campagna, contribuendo a raggiungere un pubblico più ampio e a consolidare il successo elettorale.

Il nuovo sindaco di New York deve la sua elezione anche all'agenzia di comunicazione politica Fight, che sostiene candidati di sinistra con spot elettorali originali.

