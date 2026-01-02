La pace giusta non è un compromesso ma dignità in azione

La pace non si raggiunge con compromessi, ma attraverso il rispetto della dignità di ogni individuo. In Ucraina, la vita quotidiana è attraversata dall’incertezza, rendendo difficile anche le più semplici pianificazioni. In un contesto così complesso, è importante comprendere le sfide e le esigenze di chi vive questa realtà, promuovendo un dialogo basato sulla solidarietà e il rispetto reciproco.

Vivere in Ucraina oggi significa abitare l'incertezza. Non puoi pianificare la tua giornata, a volte nemmeno l'ora successiva. Non esiste un rifugio sicuro: i missili russi possono colpire ovunque, in ogni momento. La paura per i propri cari è costante. Ma, paradossalmente, questa tragedia ha spalancato anche la possibilità di mostrare il meglio di noi stessi: la solidarietà, il coraggio, la scelta di assumersi responsabilità che non avremmo mai pensato di poter portare. Ho ascoltato centinaia di sopravvissuti alle prigioni russe. Storie di torture che sembrano uscite dall'oscurità del Medioevo: unghie strappate, scariche elettriche ai genitali, stupri, corpi martoriati.

