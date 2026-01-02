La Nuova Tor Tre Teste conquista la Cina | la società romana protagonista in oriente

La Nuova Tor Tre Teste, rinomata società calcistica romana, si distingue all’estero partecipando all’Hainan Free Trade Port Cup in Cina. L’evento, che promuove lo scambio tra giovani di Italia e Cina, sottolinea il ruolo della società nel rafforzare i legami sportivi e culturali tra i due Paesi, confermando la sua presenza internazionale e il suo impegno nello sviluppo del calcio giovanile.

La Nuova Tor Tre Teste, storica società calcistica romana, è stata protagonista e in Cina dell’Hainan Free Trade Port Cup in un evento di scambio giovanile cino-italiano. La società del patron Ivan D’Adamo è stata ambasciatrice del territorio nell’iniziativa che mira a consolidare un ponte. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - La Nuova Tor Tre Teste conquista la Cina: la società romana protagonista in oriente Leggi anche: Dopo aver strumentalizzato lo stupro di una ragazza a Tor Tre Teste, Forza Nuova annuncia ronde a Torpignattara Leggi anche: 18enne stuprata da tre ragazzi davanti al fidanzato durante una rapina nel parco di Tor Tre Teste a Roma: tre arresti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lo splendido viaggio in Cina della Tor Tre Teste; Calcio giovanile: Memorial Cececotto a Campino, ecco il tabellone dei quarti di finale; Da Parco Teoli a piazza delle Giunchiglie: 1.3 milioni per riqualificare le aree verdi del municipio; Tor Tre Teste no problem! Poker al Ladispoli e terzo posto ripreso. Lo splendido viaggio in Cina della Tor Tre Teste - La spedizione italiana ha partecipato al Campionato Culturale di Calcio “Hainan Free Trade Port Cup”, evento simbolico organizzato in concomitanza con una data storica per l’isola: il 18 dicembre, ... gazzettaregionale.it

La Nuova Tor Tre Teste ospita il Trofeo Niki, in campo i migliori talenti del calcio giovanile romano - Il prestigioso trofeo, riservato alla categoria esordienti 2013, si svolgerà nell'impianto di via Candiani della Nuova Tor Tre ... video.corriere.it

Tor Tre Teste no problem! Poker al Ladispoli e terzo posto ripreso - La Tor Tre Teste chiude l'anno con una prova semplicemente perfetta. gazzettaregionale.it

È nato un nuovo territorio sulle nostre teste e un nuovo punto di vista per l’umanità: lo Spazio. Il settore è strategico, è la nuova frontiera dello sviluppo economico. Rivedi l'inchiesta - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.