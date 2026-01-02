La notte di Capodanno Duomo senza tensioni Controlli anti ressa e piazza vuota alle 2

La notte di Capodanno a Piazza Duomo si presenta tranquilla, con pochi gruppi di ragazzi e controlli delle forze dell’ordine che garantiscono l’assenza di assembramenti. Alle due del mattino, la piazza è praticamente vuota, con il sagrato e l’albero di Natale ancora presenti, ma senza tensioni o criticità. Un esempio di gestione sicura e ordinata dei festeggiamenti in un contesto urbano.

Qualche minuto dopo le 2, piazza Duomo è già libera: ci sono solo alcuni gruppetti di ragazzi, ma i controlli delle forze dell'ordine impediscono che si creino assembramenti nella zona tra il sagrato alto della Cattedrale transennato su tutti i lati e l'albero di Natale. È l'ultima cartolina del Capodanno in centro, con i mezzi Amsa che da corso Vittorio Emanuele risalgono pian piano per ripulire l'asfalto da cocci di bottiglia e residui di petardi. Un centro blindato dalle forze dell'ordine già diverse ore prima dello scoccare della mezzanotte per organizzare i nove varchi di accesso da via Mazzini, via Marconi, Palazzo Reale, via San Raffaele e Galleria Vittorio Emanuele.

Piazza Duomo deserta alle 2, ordine pubblico regolare a Capodanno a Milano - L'ordine pubblico è stato regolare, senza problematiche particolari, nella notte di capodanno a Milano. msn.com

Capodanno 2026 a Milano: nottata tranquilla, alle 2 piazza Duomo era già vuota - I primi bilanci di 118, polizia locale e vigili del fuoco: qualche aggressione e una manciata di feriti da scoppio, nessuno grave. msn.com

