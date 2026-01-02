Nel 2025, il numero di nascite in Trentino si è mantenuto stabile, con 3.568 nuovi nati. Nonostante un quadro demografico complesso, la provincia ha dimostrato una certa continuità nel suo andamento demografico, offrendo un quadro di relativa stabilità rispetto agli anni precedenti. Questi dati riflettono un andamento positivo in un contesto di sfide demografiche più ampie.

La notizia arriva a inizio anno e racconta una provincia che, pur dentro un quadro demografico complesso, riesce a mantenere una certa stabilità: nel 2025 in Trentino sono nati 3.568 bambini, con 3.527 parti complessivi. I numeri sono sostanzialmente in linea con quelli del 2024 e confermano un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - La natalità non crolla in Trentino: dati stabili nel 2025 con 3.568 nascite

Leggi anche: Natalità, allarme Istat: nel 2025 atteso un nuovo record negativo di nascite

Leggi anche: Mentre la natalità crolla, gli over 100 non sono più un’eccezione ma una componente della popolazione. Degli over 105, il 90,7% è donna. E il 91% vive in casa propria, non in Rsa. I dati Istat

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La natalità non crolla in Trentino: dati stabili nel 2025 con 3.568 nascite - Numeri stabili rispetto all’anno scorso, con il Santa Chiara che accoglie quasi due terzi dei parti. trentotoday.it