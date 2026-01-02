La Motto sul tetto d’Italia Camaiore in festa per la D

Camaiore, situata sulla vetta d’Italia, celebra un anno ricco di successi sportivi. La comunità si è unita in eventi che hanno valorizzato il talento locale, portando giovani promesse sotto i riflettori nazionali e internazionali. Un anno di impegno e crescita che testimonia la vitalità dello sport e il ruolo centrale della città nella scena più ampia. Un momento di orgoglio e di prospettive future per tutta la comunità.

Dodici mesi mai banali. Lo sport locale ha prodotto eventi e proiettato giovani promesse sul palcoscenico nazionale e internazionale. Buon segno. Se poi dovessero arrivare – a breve e lungo termine – nuovi impianti sportivi, facile prevedere un'altra impennata anche di discipline (un esempio: il nuoto) che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con la carenza di strutture. Dodici mesi che – di riflesso – hanno portato visibilità, grazie ai risultati del tennis azzurro, anche alla Versilia, visto che i due gioielli azzurri, Jannik Sinner e Jasmine Paolini fanno parte – come tesseramento nazionale – del Tc Italia Forte dei Marmi.

Motto, è arrivato il tricolore bis Sul tetto d'Italia già da due anni - Per il secondo anno consecutivo la Raffaello Motto si impone nel Campionato Nazionale d'Insieme Allieve di ginnastica ritmica, andato in scena lo scorso fine settimana a ...

Motto, doppio titolo nazionale Sono salite sul tetto d'Italia due squadre di Allieve Gold - Doppio titolo italiano per la Raffaello Motto, che si conferma ai vertici nazionali della ginnastica ritmica non solo con la prima squadra (seconda nella serie A1) ma anche con le formazioni del ...

