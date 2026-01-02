L’attuale amministrazione comunale sta considerando la possibilità di avviare azioni di responsabilità nei confronti della precedente gestione, guidata dal gruppo “Rivoltiamo”. La questione riguarda le modalità di costruzione della nuova scuola materna, oggetto di recenti contestazioni. Attualmente, nessuna decisione definitiva è stata presa, ma la discussione si concentra sulla qualità e sulla sicurezza dell’intervento edilizio realizzato in passato.

L’attuale Amministrazione comunale sta valutando l’ipotesi – ma non è detto che proceda – di intraprendere azioni di responsabilità nei confronti di quella precedente, a guida “Rivoltiamo“, centrosinistra, quanto alle decisioni prese in merito alla costruzione della nuova scuola materna. A sganciare la bomba, nel corso dell’ultima seduta del 2025 del Consiglio comunale, è stato l’assessore all’Urbanistica Giovanni “Gian“ Cremonesi durante la discussione sulle note di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2025-2027, approvato poi a maggioranza. L’intervento di Cremonesi ha fatto seguito alle parole molto dure della capogruppo di minoranza Elisabetta Nava sull’incapacità dell’Amministrazione di centrodestra di realizzare le opere pubbliche promesse nel 2021 in campagna elettorale: "Usate la nuova scuola materna – ha detto Nava rivolgendosi ai componenti della maggioranza – come scusa per l’incapacità di portare a casa le grandi opere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La minaccia di far causa: "L’asilo costruito male"

