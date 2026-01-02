La mamma di Eleonora veterinaria ustionata a Crans-Montana | Cruciali i soccorsi tempestivi del fidanzato si è salvata perché era al piano superiore

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è verificato un incendio in un locale, coinvolgendo Eleonora Palmieri, veterinaria di 29 anni originaria di Cattolica. La madre di Eleonora, presente sul luogo, ha sottolineato l’importanza dei soccorsi tempestivi del fidanzato, che ha permesso alla giovane di salvarsi poiché si trovava al piano superiore. L’incidente ha generato preoccupazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Eleonora.

Sono ore di apprensione per Eleonora Palmieri, veterinaria 29enne originaria di Cattolica, rimasta ferita nell’incendio scoppiato nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio in un locale di Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno. La giovane si trovava all’interno del locale con un'amica quando le fiamme hanno avvolto gli ambienti, sprigionando fumo denso e calore elevato. Eleonora ha riportato ustioni alle mani e al volto e ha inalato fumi tossici. Le sue condizioni, nel complesso, sono giudicate piuttosto serie, ma non è in pericolo di vita. Dopo il primo ricovero all’ ospedale di Sion, in Svizzera, è stata trasferita all’ Ospedale Niguarda di Milano, dove è tuttora seguita dai medici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

