La magia della perla del Lago di Como vestita a festa per il Capodanno

L’atmosfera di festa si è accesa a Varenna per il Capodanno, con la città che si è vestita a festa in occasione della notte di San Silvestro. L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento, che ha animato Piazza San Giorgio e ha regalato un momento di condivisione alla comunità e ai visitatori, confermando il fascino della perla del Lago di Como anche in occasione delle festività.

L'Amministrazione comunale di Varenna ha espresso grande soddisfazione per l'ottima riuscita della serata di San Silvestro che ha animato Piazza San Giorgio nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.L'evento "Aspettando Capodanno", organizzato dal Comune di Varenna in collaborazione con.

