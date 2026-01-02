La Magia della Befana | a Latina tre giorni di eventi

A Latina, in occasione dell’Epifania, si conclude con tre giorni di eventi dedicati alle festività. La città si anima con spettacoli itineranti, parate artistiche e attività per grandi e piccoli, arricchendo il centro storico di momenti di intrattenimento e convivialità. Un’occasione per vivere la tradizione in modo semplice e coinvolgente, proseguendo il clima di festa e condivisione che ha caratterizzato il periodo natalizio.

Si chiude in bellezza la ricca programmazione che animato Latina nel periodo festivo, in occasione dell’Epifania sono in calendario ben tre giorni di eventi che porteranno nel centro cittadino spettacoli itineranti, parate artistiche, attività ludiche e momenti di intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - La Magia della Befana: a Latina tre giorni di eventi Leggi anche: Apre la "Casa della Befana": tre giorni di magia per i più piccoli Leggi anche: A Latina “La Magia della Befana” tra tradizione, spettacolo e condivisione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Apre la Casa della Befana: tre giorni di magia per i più piccoli; La Magia della Befana: una grande avventura per tutti al Lago delle Lame; L'Epifania a Velletri si tinge di magia e tradizione. A Latina “La Magia della Befana” tra tradizione, spettacolo e condivisione: tre giorni di eventi - Un programma ricco di iniziative, quest'anno a Latina, per celebrare la "vecchina" più amata di sempre: la Befana. latinapress.it

La magia della Befana torna a Castellone: una mattinata di festa per grandi e piccoli - Martedì 6 gennaio 2026 il Borgo si anima con l'organizzazione dall’associazione “La vita è bella – ODV” con il patrocinio del Comune ... latinaoggi.eu

La befana vola su Latina tra gli applausi della folla - I bambini sulle spalle dei loro genitori, tutti con il naso all'insù pronti per vedere la Befana. ilmessaggero.it

La magia delle feste continua a Treschè Conca La Befana vien … dal Belmonte! Vi aspettiamo per una serata speciale dedicata a grandi e piccoli: l’arrivo della Befana, tra tradizione, stupore e atmosfera natalizia. E quest’anno la serata sarà ancora più - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.