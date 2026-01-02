Da inizio dicembre, una serie di incendi ha interessato autofficine e veicoli in sosta lungo le strade, creando una persistente situazione di emergenza. La lunga serie di attentati incendiari coinvolge diversi episodi, senza escludere alcuna pista. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità indagano per individuare le cause e garantire la sicurezza pubblica.

Una raffica di incendi ai danni di autofficine e mezzi in sosta in strada. La lunga scia di incendi è cominciata a inizio dicembre e non si è mai fermata, fino agli ultimi giorni dell’anno. E’ stato lo stesso procuratore Luca Tescaroli, l’ultimo giorno del 2025, a rendere noto che la procura di Prato sta indagando su altri tre incendi, ritenuti dolosi, scoppiati nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. Secondo quanto riferito, un rogo è avvenuto alle 22,30, ai danni di un garage riconducibile a italiano titolare della Grafin srl, a uso ricovero di attrezzi, che si trova in via Gestri 4. L’incendio è stato reso noto solo dopo quelli scoppiati nella stessa notte e che erano già emersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lunga scia di incendi. A fuoco un’altra officina. Nessuna pista esclusa

Leggi anche: Prato: nuovi incendi di notte in via Gestri. A fuoco furgoni e un’officina

Leggi anche: Due cadaveri trovati a Udine in un edificio di via Bariglaria, forse erano lì da mesi: nessuna pista esclusa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La lunga scia di incendi. A fuoco un’altra officina. Nessuna pista esclusa; Prosegue la scia di roghi dolosi: a fuoco 4 veicoli e un garage; Auto posteggiata a fuoco: paura nel tardo pomeriggio; Allarme incendi, quattro automobili finiscono in fiamme fra due comuni.

La lunga scia di incendi. A fuoco un’altra officina. Nessuna pista esclusa - Si cercano collegamenti con i roghi scoppiati il 6 e 7 e il 19 dicembre. msn.com