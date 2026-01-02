La Lega contro Fico Zinzi | Governo regionale nasce male

La Lega contro Fico, rappresentata da Zinzi, esprime preoccupazione per la nascita del nuovo governo regionale della Campania, ritenendolo avviato in modo poco promettente. Secondo le sue valutazioni, ci sono pochi aspetti positivi e molte ragioni di preoccupazione riguardo alle future azioni e decisioni della nuova amministrazione regionale.

"Il nuovo governo regionale della Campania nasce davvero male. C'è ben poco di cui essere soddisfatti e c'è solo da preoccuparsi. La Giunta Fico, che viene presentata oggi, è monca di assessorati importanti, confusa nella distribuzione delle deleghe e povera di competenze. È il risultato di.

