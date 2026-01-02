La Lav mette in salvo sei cani in stato di choc nella notte di Capodanno per i ‘botti’.

Durante la notte di Capodanno, La Lav ha soccorso sei cani in stato di shock a causa dei fuochi d’artificio. L’evento ha evidenziato le conseguenze dei festeggiamenti sulle tante creature che vivono nel territorio toscano, sottolineando l’importanza di sensibilizzare e adottare misure per tutelare gli animali durante le festività.

FIRENZE — La notte di San Silvestro ha lasciato dietro di sé una scia di paura e smarrimento per decine di animali in tutta la Toscana. Il bilancio dell’ Unità di emergenza della Lav (Lega anti vivisezione) è pesante: tra le 20 e le 4 del mattino, le centrali operative hanno ricevuto oltre 50 segnalazioni tra le province di Firenze, Prato e Lucca, trasformando il Capodanno in una vera e propria operazione di salvataggio. Una notte di soccorsi tra Firenze, Prato e Lucca. Il Gruppo di emergenza, attivo sul campo con due ambulanze veterinarie e diversi mezzi di supporto, è riuscito a trarre i n salvo sei cani che vagavano in stato di choc. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

