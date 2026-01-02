La giunta di Fico è un grande vaffa a Beppe Grillo che è rimasto solo
La recente formazione della nuova giunta di Fico evidenzia una scelta politica che sembra discostarsi dagli ideali originari del Movimento 5 Stelle. Con una composizione che appare più spartitoria che rappresentativa, il gesto segna una distanza significativa da Beppe Grillo, ormai isolato. Questa evoluzione mostra come le dinamiche interne abbiano portato a un cambiamento di rotta, riflettendo le tensioni e le trasformazioni in atto nel panorama politico italiano.
Il governatore vara la nuova squadra con la logica spartitoria, tradendo gli ex ideali M5s. Post del comico: «Io sono postumo». Ecce Beppe: «Il mio tempo non è ancora venuto, io sono postumo», scrive Grillo in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook e sul blog la sera del 31 dicembre. La citazione da Ecce Homo di Friedrich Nietzsche è praticamente letterale: «Anche per me», scrive il filosofo di Rocken nell’opera realizzata a Torino nel 1888, «non è ancora venuto il tempo. Ci sono uomini che nascono postumi». 🔗 Leggi su Laverita.info
