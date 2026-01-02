La Germania chiede ai 18enni se sono pronti per la guerra.

A partire dal nuovo anno, in Germania, tutti i maschi maggiorenni riceveranno un questionario obbligatorio da parte della Difesa. L’indagine mira a valutare la disponibilità e le preferenze dei giovani riguardo al servizio militare, includendo anche la scelta del settore di interesse. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella gestione della difesa nazionale, coinvolgendo direttamente la nuova generazione nella pianificazione strategica del settore militare.

Col nuovo anno tutti i maschi maggiorenni dovranno compilare obbligatoriamente un questionario inviato dalla Difesa, indicando anche il settore militare preferito. Per ora si parla di leva volontaria, ma sembra il preludio a un reclutamento su più vasta scala. Il governo tedesco si è davvero messo in testa di ricominciare da dove aveva un pessimo conto in sospeso con la Storia: l’esercito, le armi, l’idea di grandezza. La Germania riprende il filo di quel Novecento che lei aveva strizzato tra le «sue» due guerre mondiali, con tanto di idea di essere la nazione più forte, la più potente. E sappiamo come andò a finire. 🔗 Leggi su Laverita.info

