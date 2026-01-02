La generosità dei foggiani fa la differenza Giada | Siete stati la luce mentre il nostro mondo crollava
La generosità dei foggiani si è dimostrata fondamentale nelle recenti emergenze, come testimonia Giada Serlenga. La famiglia, evacuata dalla propria abitazione in via Lucera, esprime gratitudine alla comunità per il supporto ricevuto in un momento difficile. Queste parole riflettono il senso di solidarietà e vicinanza che caratterizza la città, sottolineando l’importanza di unire le forze nelle situazioni di bisogno.
Sono parole colme di gratitudine quelle che la famiglia SerlengaPetrunello, tra le 12 evacuate negli scorsi giorni dalla palazzina al civico 73 di via Lucera, rivolge ai foggiani nel primo giorno dell'anno. La coppia, che si è ritrovata improvvisamente senza un tetto sulla testa, con un neonato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Il numero dei passi non conta: ecco cosa davvero fa la differenza per la tua salute
Leggi anche: L’Europa fa scudo attorno a Kyiv mentre dagli Stati Uniti cresce la pressione
Un gesto di generosità per l'ospedale da parte dei carabinieri di Imola Anche quest’anno si è rinnovato un gesto di vicinanza e attenzione verso chi, ogni giorno, si prende cura della salute dei più piccoli. Questa mattina il comandante della Compagnia cara - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.