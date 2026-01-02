La generosità dei foggiani fa la differenza Giada | Siete stati la luce mentre il nostro mondo crollava

Da foggiatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La generosità dei foggiani si è dimostrata fondamentale nelle recenti emergenze, come testimonia Giada Serlenga. La famiglia, evacuata dalla propria abitazione in via Lucera, esprime gratitudine alla comunità per il supporto ricevuto in un momento difficile. Queste parole riflettono il senso di solidarietà e vicinanza che caratterizza la città, sottolineando l’importanza di unire le forze nelle situazioni di bisogno.

Sono parole colme di gratitudine quelle che la famiglia SerlengaPetrunello, tra le 12 evacuate negli scorsi giorni dalla palazzina al civico 73 di via Lucera, rivolge ai foggiani nel primo giorno dell'anno. La coppia, che si è ritrovata improvvisamente senza un tetto sulla testa, con un neonato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

la generosit224 dei foggiani fa la differenza giada siete stati la luce mentre il nostro mondo crollava

© Foggiatoday.it - La generosità dei foggiani fa la differenza, Giada: "Siete stati la luce mentre il nostro mondo crollava"

Leggi anche: Il numero dei passi non conta: ecco cosa davvero fa la differenza per la tua salute

Leggi anche: L’Europa fa scudo attorno a Kyiv mentre dagli Stati Uniti cresce la pressione

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.