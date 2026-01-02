La General Sound regala una crociera ai suoi dipendenti come premio | partono 82 persone

La General Sound premia i propri dipendenti con una crociera, riconoscendo il lavoro svolto nel corso dell'ultimo anno. Sono 82 le persone coinvolte in questa iniziativa, che rappresenta un gesto di gratitudine e valorizzazione del team. L'evento si inserisce in un contesto di riconoscimento e coesione, rafforzando il rapporto tra l’azienda e i suoi collaboratori.

Reggio Emilia, 2 gennaio 2025 – Una crociera come premio dopo un anno intenso: il grazie silenzioso di General Sound alla sua squadra. General Sound premia i dipendenti. “Non era una notizia destinata a uscire sui giornali”. È venuta fuori quasi per caso – si legge nella nota –, nei giorni scorsi, mentre in centro a Reggio Emilia si lavorava agli allestimenti per il Capodanno. “Se ne parlava mentre si montava il palco”, raccontano dal cantiere, tra un cavo da sistemare e una prova tecnica. Chi è Michele Mariotti, il Maestro che ha diretto il concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia Dal 3 al 10 gennaio, General Sound di Reggio Emilia – azienda che lavora dietro le quinte di concerti, grandi eventi e manifestazioni pubbliche occupandosi di audio, luci, video e regia tecnica – porterà in crociera dipendenti, collaboratori e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La General Sound regala una crociera ai suoi dipendenti come premio: partono 82 persone Leggi anche: Guidonia, imprenditore regala una crociera ai dipendenti: "Obiettivi aziendali raggiunti" Leggi anche: Taylor Swift miliardaria “etica”: regala 197 milioni ai suoi dipendenti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Enrico Solavagione Cisl Cuneo traccia il bilancio di fine anno su Radio Piemonte Sound Ai microfoni di Radio Piemonte Sound, il segretario generale della Cisl Cuneo, Enrico Solavagione, ha fatto il punto sull’anno ormai prossimo alla conclusione. Ascolta l’i - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.