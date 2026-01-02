La General Sound regala una crociera ai suoi dipendenti come premio | partono 82 persone

La General Sound premia i propri dipendenti con una crociera, riconoscendo il lavoro svolto nel corso dell'ultimo anno. Sono 82 le persone coinvolte in questa iniziativa, che rappresenta un gesto di gratitudine e valorizzazione del team. L'evento si inserisce in un contesto di riconoscimento e coesione, rafforzando il rapporto tra l’azienda e i suoi collaboratori.

Reggio Emilia, 2 gennaio 2025 – Una crociera come premio dopo un anno intenso: il grazie silenzioso di General Sound alla sua squadra. General Sound premia i dipendenti. “Non era una notizia destinata a uscire sui giornali”. È venuta fuori quasi per caso – si legge nella nota –, nei giorni scorsi, mentre in centro a Reggio Emilia si lavorava agli allestimenti per il Capodanno. “Se ne parlava mentre si montava il palco”, raccontano dal cantiere, tra un cavo da sistemare e una prova tecnica. Chi è Michele Mariotti, il Maestro che ha diretto il concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia Dal 3 al 10 gennaio, General Sound di Reggio Emilia – azienda che lavora dietro le quinte di concerti, grandi eventi e manifestazioni pubbliche occupandosi di audio, luci, video e regia tecnica – porterà in crociera dipendenti, collaboratori e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

