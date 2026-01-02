La galleria Da Vinci nuovo polo Iat digitale
La galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci di Cesenatico si rinnova, diventando un polo IAT digitale. Questa trasformazione permette ai visitatori di accedere facilmente a informazioni e servizi turistici attraverso strumenti digitali, offrendo un’esperienza più moderna e funzionale. La struttura continua a valorizzare il patrimonio artistico locale, integrandolo con le nuove tecnologie per promuovere il territorio in modo efficace e accessibile.
La galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci di Cesenatico è diventata un nuovo punto di informazione turistica. Dalla scorsa estate, lo storico edificio è anche un luogo con addetti esperti e formati per il servizio Iat e per fornire informazioni su tutti gli aspetti culturali e della pinacoteca virtuale presente all’interno dell’edificio. Il nuovo punto garantirà la veicolazione di informazioni turistiche sugli eventi, le attrazioni e i mezzi di trasporto durante la stagione estiva e non solo. Sono già attivate le pratiche per rendere questo luogo una vera e propria Welcome Room, corredata di segnaletica con i loghi della Regione e destinazione turistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
