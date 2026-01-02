La galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci di Cesenatico si rinnova, diventando un polo IAT digitale. Questa trasformazione permette ai visitatori di accedere facilmente a informazioni e servizi turistici attraverso strumenti digitali, offrendo un’esperienza più moderna e funzionale. La struttura continua a valorizzare il patrimonio artistico locale, integrandolo con le nuove tecnologie per promuovere il territorio in modo efficace e accessibile.

La galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci di Cesenatico è diventata un nuovo punto di informazione turistica. Dalla scorsa estate, lo storico edificio è anche un luogo con addetti esperti e formati per il servizio Iat e per fornire informazioni su tutti gli aspetti culturali e della pinacoteca virtuale presente all’interno dell’edificio. Il nuovo punto garantirà la veicolazione di informazioni turistiche sugli eventi, le attrazioni e i mezzi di trasporto durante la stagione estiva e non solo. Sono già attivate le pratiche per rendere questo luogo una vera e propria Welcome Room, corredata di segnaletica con i loghi della Regione e destinazione turistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La galleria Da Vinci nuovo polo Iat digitale

