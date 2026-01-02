La formazione flop della prima parte di stagione secondo Borghi | c’è anche un giocatore dell’Inter

Stefano Borghi ha analizzato la prima metà della stagione, evidenziando i cali di rendimento di alcuni giocatori. Nella sua formazione flop, ha incluso anche Andy Diouf dell’Inter, sottolineando le difficoltà incontrate da alcuni elementi chiave. Questa riflessione offre uno sguardo obiettivo sulle prestazioni di squadre e singoli, analizzando i punti critici emersi nelle prime partite stagionali.

Stefano Borghi ha tracciato il bilancio della prima parte di stagione stilando la sua personale formazione flop, e tra i nomi scelti compare anche un giocatore dell’Inter: Andy Diouf. Il giornalista di Sky Sport ha motivato senza giri di parole la sua decisione, soffermandosi soprattutto sulle aspettative disattese attorno al centrocampista nerazzurro. Secondo Borghi, l’errore principale dell’Inter riguarda proprio il ruolo e il progetto pensato per Diouf: “Quello che l’Inter ha sbagliato è Diouf. Nell’ultimo periodo ha dato qualche segnale, ma in una posizione che non è la sua. È stato un tentativo di ribaltare una percezione negativa grazie a un’intuizione tattica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

