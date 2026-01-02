La fontanella il soffitto basso e la scala come unica uscita | le cause della strage Con l' ossigeno l' incendio è aumentato di 10 volte
Le autorità svizzere hanno parlato di «flashover», un fenomeno pericolosissimo, che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi, provocando una o più esplosioni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Le cause della strage di Crans-Montana: la fontanella, il soffitto basso e la scala stretta. «Quando hanno spaccato le finestre per scappare, l'incendio è aumentato di 10 volte» - Le autorità svizzere hanno parlato di «flashover», un fenomeno pericolosissimo, che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi, provocando una o più esplosioni ... msn.com
