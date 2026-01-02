La follia di farsi male coi botti di capodanno

L’uso dei botti di Capodanno è una tradizione diffusa, ma comporta rischi reali di incidenti e ferite. Mentre molti celebrano con rumore e spettacoli pirotecnici, è importante riflettere sulla sicurezza e sui pericoli associati a questi fuochi d’artificio. Con un approccio sobrio e responsabile, si può festeggiare senza mettere a rischio sé stessi e gli altri, mantenendo intatta la magia del nuovo anno.

Quando Prometeo rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, sull'Olimpo si decise evidentemente di punire i mortali portandosi via la loro ragione affascinandoli con le fiamme fino ad autodistruggersi. Solo nella mitologia può infatti rinvenirsi la pervicace vena di follia che si manifesta nella notte più festosa e più colorata dell'anno, quella dei botti e dei fuochi pirotecnici, quella delle micce corte e degli effetti devastanti, che sull'altare pagano reclama il suo tributo di dita, occhi, mutilazioni e a volte anche vite immolate per il futile effetto inebriante di pochi esplosivi secondi.

