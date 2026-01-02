La fogna di Aprica continua a inquinare

La fogna di Aprica continua a rappresentare una fonte di inquinamento, come segnalano Lucia Codurelli e Maria Cristina Cioccarelli. Nonostante l’approvazione di un nuovo progetto nel dicembre scorso, i problemi persistono. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla qualità ambientale e richiede attenzione per trovare soluzioni efficaci e sostenibili.

