La fine dei Coma_Cose il burnout il nuovo inizio Parla Fausto Zanardelli | Si erano mescolati troppo lavoro e vita privata Era una gabbia
Fausto Zanardelli riflette sulla fine dei Coma_Cose, conclusa dopo dieci anni. Il loro percorso si è interrotto a causa di un burnout, causato da un eccessivo mescolarsi tra lavoro e vita privata. Zanardelli descrive questa situazione come una
«Si erano mescolate troppo le cose». Fausto Zanardelli spiega così la fine dei ComaCose, il progetto condiviso per dieci anni con Francesca Mesiano, compagna di vita e di palco. «Se hai dei problemi sul lavoro finisce che alla sera a casa parli ancora di quello, perdi lucidità, non ti rilassi mai, si crea una tensione che ti manda in burnout. Non capisci più chi sei: tu, tu nella coppia, tu rispetto a quello che vede la gente. È stata una bellissima gabbia ». In una lunga intervista al Corriere della Sera, Zanardelli racconta la fine di un’esperienza che è stata insieme artistica e sentimentale. 🔗 Leggi su Open.online
