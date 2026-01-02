La figlia di Tommy Lee Jones trovata morta in un hotel di lusso di San Francisco aveva 34 anni

Victoria Jones, 34 anni, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in un hotel di lusso a San Francisco nella notte di Capodanno. La notizia ha suscitato tristezza e attenzione mediatica, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Victoria Jones, figlia dell'attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso di San Francisco, in California. Aveva 34 anni. Al momento la causa della morte non è stata resa nota e non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

La giovane, 34 anni, aveva seguito brevemente le orme del padre, debuttando al suo fianco in Men in Black II, nel 2002.

La figlia di Tommy Lee Jones trovata morta in un hotel di lusso di San Francisco, aveva 34 anni - Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso di San Francisco ... fanpage.it

