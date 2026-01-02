La figlia di Tommy Lee Jones trovata morta in un hotel di lusso di San Francisco aveva 34 anni

Victoria Jones, 34 anni, figlia dell’attore Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in un hotel di lusso a San Francisco nella notte di Capodanno. La notizia ha suscitato tristezza e attenzione mediatica, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Victoria Jones, figlia dell'attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso di San Francisco, in California. Aveva 34 anni. Al momento la causa della morte non è stata resa nota e non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.

