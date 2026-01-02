La fiamma olimpica passa in città | Sarà una domenica di festa

Domenica ad Ascoli sarà celebrata la passing della fiamma olimpica, un evento che conclude l’anno come Città Europea dello Sport. Una giornata di importanza simbolica e comunitaria, che coinvolgerà cittadini e visitatori in un momento di condivisione e valorizzazione dello spirito sportivo. Un’occasione per vivere un momento unico e rappresentativo, senza eccessi, in un clima di sobria partecipazione.

Una giornata speciale, quella che Ascoli vivrà domenica, destinata a chiudere in modo significativo l'anno da 'Città Europea dello Sport'. La città accoglierà infatti il passaggio della fiaccola olimpica in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un evento simbolico che unirà sport, storia e partecipazione collettiva. Il passaggio della fiamma rappresenta molto più di un appuntamento sportivo: è un segno di continuità tra i valori del passato e lo sguardo verso il futuro, un momento capace di coinvolgere l'intera comunità ascolana. Dopo un anno ricco di iniziative, manifestazioni e progetti, la fiaccola olimpica diventa il simbolo conclusivo di un percorso che ha visto lo sport protagonista della vita cittadina.

