La Fiamma Olimpica a Bologna | le modifiche alla circolazione

La Fiamma Olimpica farà tappa a Bologna il 6 gennaio, proveniente da San Lazzaro, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L'evento comporterà modifiche temporanee alla circolazione stradale in città, previste nel primo pomeriggio. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e di rispettare le indicazioni per garantire il regolare svolgimento della cerimonia.

La fiamma prosegue il suo percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio e arriverà a Bologna nel pomeriggio del 6 gennaio, poco prima delle 17, proveniente da San Lazzaro. La torcia avrà il suo approdo finale tra le 19.30 e le 20 in Piazza Minghetti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

