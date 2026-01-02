La doccia fredda dal Tar Mega impianto voltaico | La chiesa non lo fermi

Il Tar ha respinto il ricorso contro il progetto del grande impianto fotovoltaico previsto tra via Don Botti e via Belloni a Codogno. Dopo un anno di opposizioni, il Comune e i cittadini dovranno fare i conti con la decisione giudiziaria, che permette l’avvio dei lavori. La vicenda evidenzia le tensioni tra sviluppo energetico e tutela del territorio, senza che la presenza della chiesa abbia influito sul risultato.

Doccia fredda per il Comune e per il comitato spontaneo di cittadini che, esattamente da un anno, si stanno opponendo al possibile arrivo del maxi parco fotovoltaico che, secondo i piani dell'azienda Five E Italy Green, dovrebbe sorgere su terreni agricoli tra via Don Botti e via Belloni alla frazione Triulza di Codogno. La Terza sezione del Tar ha infatti accolto il ricorso della società che, ad aprile 2025, aveva impugnato il provvedimento di diniego, conseguenza dell'esito negativo della Conferenza di servizi all'interno della quale non solo il Comune di Codogno ma anche altri enti come il Comune di Somaglia, di Casalpusterlengo, la Provincia di Lodi, l'Ufficio Territoriale della Regione si erano schierati contro l'ipotesi del mega impianto da 138mila metri quadrati.

