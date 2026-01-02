La disciplina di bilancio ha scongiurato burrasche finanziarie Ma i rischi ci sono ancora

La disciplina di bilancio ha contribuito a evitare crisi finanziarie nell’Eurozona, ma i rischi di instabilità persistono. Hans-Werner Sinn ha evidenziato con chiarezza le fragilità strutturali del sistema, sottolineando la necessità di un’analisi attenta e costante per mantenere la stabilità economica a lungo termine.

Iper-ammortamenti 2026-2028: nuova disciplina e coordinamento con il credito d’imposta 4.0 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 della Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026, diventano ufficiali le nuove regole sugli iper-am - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.