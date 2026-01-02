La disciplina di bilancio ha scongiurato burrasche finanziarie Ma i rischi ci sono ancora
La disciplina di bilancio ha contribuito a evitare crisi finanziarie nell’Eurozona, ma i rischi di instabilità persistono. Hans-Werner Sinn ha evidenziato con chiarezza le fragilità strutturali del sistema, sottolineando la necessità di un’analisi attenta e costante per mantenere la stabilità economica a lungo termine.
Pochi hanno diagnosticato le fragilità strutturali dell’Eurozona con la lucidità di Hans-Werner Sinn. Controverse, spesso liquidate come espressione di un ordoliberalismo intransig. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Anguissa, prove tecniche di rinnovo: il decreto crescita aiuta ma i rischi ci sono (Corsport)
Leggi anche: Perugia, via Croce e via dell’Ala: alberature a rischio, ma in bilancio non ci sono fondi
La disciplina di bilancio ha scongiurato burrasche finanziarie. Ma i rischi ci sono ancora.
La disciplina di bilancio ha scongiurato burrasche finanziarie. Ma i rischi ci sono ancora - Mentre l’Italia si afferma come modello di stabilità, il percorso intrapreso verso la sostenibilità del debito richiede cautela. ilfoglio.it
Iper-ammortamenti 2026-2028: nuova disciplina e coordinamento con il credito d’imposta 4.0 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 della Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026, diventano ufficiali le nuove regole sugli iper-am - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.