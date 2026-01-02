L’Italia ha già destinato oltre tre miliardi di euro in aiuti militari all’Ucraina, evidenziando una posizione di sostegno continuato. Tuttavia, il dibattito interno si caratterizza per un certo ambiguità tra le posizioni leghiste e il pacifismo anti-industriale. In questo contesto, i numeri offrono una prospettiva più oggettiva rispetto alle dichiarazioni politiche, rivelando una linea di politica estera che si mantiene stabile nel tempo.

Roma 2 dic – I numeri, ogni tanto, hanno la capacità di parlare più chiaro delle dichiarazioni. Oltre tre miliardi di euro di aiuti militari già forniti all’Ucraina dall’Italia certificano non tanto un coinvolgimento “totale” del nostro Paese nel conflitto – come sostiene certa retorica – quanto una linea intrapresa senza ripensamenti. Eppure, proprio su questa linea strutturata, il Palazzo continua a mettere in scena un dibattito artificiale sul tema della Difesa, fatto di rinvii, distinguo e formule di compromesso, che ha un solo scopo: mascherare una frattura politica che attraversa la maggioranza e che ha un nome preciso. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - La Difesa italiana verso la maturità: tra ambiguità leghiste e pacifismo anti-industriale

