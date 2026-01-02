La Corsa del Giocattolo 2026
La Corsa del Giocattolo 2026 è una corsa podistica non competitiva di 5 km, che si svolge ogni 6 gennaio a Villa Borghese. Questa manifestazione rappresenta una tradizione annuale, offrendo l’opportunità di partecipare a un evento sportivo semplice e accessibile nel cuore di Roma. Un’occasione per condividere un momento di attività fisica in un contesto urbano e familiare, mantenendo viva una consuetudine consolidata nel tempo.
