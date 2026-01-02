La classifica della Serie A secondo gli Expected Points | Napoli 5° Fiorentina 9ª Lazio quartultima
Ecco la classifica della Serie A secondo i dati degli Expected Points. Secondo questa analisi, il Napoli si trova al quinto posto, la Fiorentina al nono, mentre la Lazio occupa una posizione molto vicina alla zona retrocessione. Questi dati offrono una prospettiva diversa rispetto alla classifica ufficiale, evidenziando le prestazioni attese in base alle occasioni create e alle possibilità concretizzate dalle squadre.
La classifica di Serie A secondo i dati relativi agli Expected Points. Il Napoli sarebbe quinto con la Fiorentina nona e la Lazio invece in piena zona retrocessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
