La città piange ’Lella’ Celani | oggi l’addio

Oggi a Campo Parignano si svolge la cerimonia funebre per Maria Gabriella Celani, nota come ‘Lella’. La commemorazione si terrà alle 10.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, per rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno nella comunità. L’evento rappresenta un momento di raccoglimento e di saluto alla memoria di una persona stimata e amata.

Verrà celebrata questa mattina alle 10.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Campo Parignano, la cerimonia funebre per l'ultimo saluto a Maria Gabriella Celani, più conosciuta come 'Lella', già moglie del grande fotografo ascolano Sandro Riga. La signora 'Lella' se ne è andata la notte dell'ultimo dell'anno all'età di 83 anni nell'Ospedale di Sant'Omero dove era ricoverata da alcuni giorni. La camera ardente é stata allestita proprio nell'obitorio del nosocomio abruzzese e il feretro rimarrà esposto fino a poche ore prima di essere trasferito ad Ascoli. Tanti i messaggi di condoglianze ricevuti dalle figlie Barbara e Silvia che alcuni mesi fa avevano inaugurato la teca dedicata al papà Sandro al piano terra del Palazzo dei Capitani in piazza del Popolo vicino all'ascensore.

