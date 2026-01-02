La Cina ha aumentato le tasse sugli anticoncezionali per contrastare la crisi demografica del Paese

Dal 1° gennaio 2026, la Cina ha introdotto un’imposta del 13% sui contraccettivi, simile all’IVA italiana. Questa misura mira a contrastare la crisi demografica del Paese, modificando il quadro fiscale relativo ai prodotti per la pianificazione familiare. La novità rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche di incentivazione alla natalità e avrà ripercussioni sul mercato e sui consumatori cinesi.

A partire da ieri, 1° gennaio 2026, in Cina è ufficialmente entrata in vigore un'imposta sui contraccettivi molto simile all'IVA italiana del 13%. Un'inversione di rotta, quella della Repubblica Popolare, che potrebbe sorprendere. Fino ad ora, infatti, questi erano esentati dalla tassazione grazie a una legge sul tema. risalente al 1994. All'epoca, nel Paese vigeva ancora la cosiddetta "politica del figlio unico"; il governo obbligava le coppie ad avere al massimo un figlio e, per questo motivo, promuoveva e finanziava apertamente la contraccezione. I tempi, tuttavia, sembrano essere drasticamente cambiati.

